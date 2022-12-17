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إقتصاد

الحكومة العراقية تطمئن: الوضع المالي جيد وارتفاع سعر الصرف مؤقت

Lebanon 24
17-12-2022 | 08:00
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وصفت الحكومة العراقية الارتفاع في سعر الصرف بأنه "مؤقت"، وقالت إنها "تطمئن المواطنين كافة بأن الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله"، وجاء ذلك بعد بيان للبنك المركزي بهذا الخصوص.

وأوضحت الحكومة في بيان أن "الارتفاع في سعر الصرف أمر مؤقت نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي"، وأضافت أنها "تطمئن المواطنين كافة بأن الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله".
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وطالبت الحكومة "جميع المتعاملين من مستثمرين وتجار، بضرورة التعاون مع المصارف والبنك المركزي من خلال العمل وفق السياقات التجارية المعمول بها عالميا، والاستيراد بموجب الاعتمادات المستندية، كونها توفر ضمانة للمستورد وتحفظ حقوقه وتؤمّن على السلع المستوردة، وتمكّنه للإفادة من التسهيلات المصرفية في تغطية قيمة الاعتماد". حسب البيان.

وقالت الحكومة في بيانها إنها تؤكد "التزامها بالمحافظة على استقرار السوق المحلية، من خلال دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وهي تدعم خطوات البنك المركزي بهذا الصدد".

وكان "المركزي العراقي" أصدر في وقت سابق بيانا حول ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار، وقال في البيان إن الارتفاع البسيط الذي شهده سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية خلال الأيام السابقة يعود إلى بعض العوامل، ومنها بناء منصة إلكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها.

وأشار إلى أنه باشر منذ أشهر ببناء تلك المنصة بالتنسيق مع الجهات الدولية لغرض إحكام وتنظيم عمليات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وتضمن فاعلية الرقابة عليها.

وعزا العديد من الأخطاء التي يجري اكتشافها إلى "حداثة استخدام تلك المنصة".

ووصف المركزي في البيان حالة احتياطياته والملاءة المالية للدولة عموما بأنها "ممتازة وفي أفضل مستوياتها منذ عقود"."RT"

 


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