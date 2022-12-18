هذه المدينة الأوروبية هي الأفضل للمعيشة والعمل بالخارج

احتلت مدينة فالنسيا الإسبانية المرتبة الأولى في قائمة أفضل المدن للمعيشة والعمل بالخارج خلال عام 2022، بحسب مسح InterNations شمل أكثر من 12 ألف مقيم.
وتعد فالنسيا ثالث أكبر المدن الإسبانية وفازت كذلك بلقب عاصمة أفضل تصميمات العالم لهذا العام بفضل التحف المعمارية والأثرية التي تم ضمها إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
ويرجع اختيار فالنسيا كأفضل مدن العالم للمعيشة والعمل بالخارج هذا العام إلى عدة أسباب من بينها تميزها بالعديد من الشواطئ الرملية والمقاهي والأندية والمناظر الطبيعية.
وعلاوة على ذلك، تتمتع فالنسيا بمعايير أمان عالية ومناخ مميز وثقافات متنوعة وبيئة حضرية تجعلها بقعة جاذبة للعمالة والمقيمين من الخارج.
ومن أهم الأسباب أيضاً انخفاض تكلفة المعيشة في فالنسيا خاصة للمتقاعدين الراغبين في الإقامة بها من دول أخرى، كذلك تعد مكاناً مفضلاً لدى الراغبين في العمل عن بعد.
(CNBC)