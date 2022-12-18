هذه المدينة الأوروبية هي الأفضل للمعيشة والعمل بالخارج

احتلت مدينة فالنسيا الإسبانية المرتبة الأولى في قائمة أفضل المدن للمعيشة والعمل ‏بالخارج خلال عام 2022، بحسب مسح ‏InterNations‏ شمل أكثر من 12 ألف ‏مقيم.‏

وتعد فالنسيا ثالث أكبر المدن الإسبانية وفازت كذلك بلقب عاصمة أفضل تصميمات ‏العالم لهذا العام بفضل التحف المعمارية والأثرية التي تم ضمها إلى قائمة اليونسكو ‏للتراث العالمي.‏

ويرجع اختيار فالنسيا كأفضل مدن العالم للمعيشة والعمل بالخارج هذا العام إلى ‏عدة أسباب من بينها تميزها بالعديد من الشواطئ الرملية والمقاهي والأندية ‏والمناظر الطبيعية.‏

وعلاوة على ذلك، تتمتع فالنسيا بمعايير أمان عالية ومناخ مميز وثقافات متنوعة ‏وبيئة حضرية تجعلها بقعة جاذبة للعمالة والمقيمين من الخارج.‏

ومن أهم الأسباب أيضاً انخفاض تكلفة المعيشة في فالنسيا خاصة للمتقاعدين ‏الراغبين في الإقامة بها من دول أخرى، كذلك تعد مكاناً مفضلاً لدى الراغبين في ‏العمل عن بعد.‏

(CNBC)