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إقتصاد

هذه المدينة الأوروبية هي الأفضل للمعيشة والعمل بالخارج

Lebanon 24
18-12-2022 | 02:00
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احتلت مدينة فالنسيا الإسبانية المرتبة الأولى في قائمة أفضل المدن للمعيشة والعمل ‏بالخارج خلال عام 2022، بحسب مسح ‏InterNations‏ شمل أكثر من 12 ألف ‏مقيم.‏

 

وتعد فالنسيا ثالث أكبر المدن الإسبانية وفازت كذلك بلقب عاصمة أفضل تصميمات ‏العالم لهذا العام بفضل التحف المعمارية والأثرية التي تم ضمها إلى قائمة اليونسكو ‏للتراث العالمي.‏

 

ويرجع اختيار فالنسيا كأفضل مدن العالم للمعيشة والعمل بالخارج هذا العام إلى ‏عدة أسباب من بينها تميزها بالعديد من الشواطئ الرملية والمقاهي والأندية ‏والمناظر الطبيعية.‏

 

وعلاوة على ذلك، تتمتع فالنسيا بمعايير أمان عالية ومناخ مميز وثقافات متنوعة ‏وبيئة حضرية تجعلها بقعة جاذبة للعمالة والمقيمين من الخارج.‏

 

ومن أهم الأسباب أيضاً انخفاض تكلفة المعيشة في فالنسيا خاصة للمتقاعدين ‏الراغبين في الإقامة بها من دول أخرى، كذلك تعد مكاناً مفضلاً لدى الراغبين في ‏العمل عن بعد.‏

(CNBC)

 

 

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