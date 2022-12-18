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إقتصاد

بعد هبوط أسهمها.. مستثمرو Tesla يبحثون عن رئيس جديد بدلاً من ماسك!

Lebanon 24
18-12-2022 | 05:00
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ان شركة "تسلا" تشهد حالة من التخبط الفترة الراهنة، إذ يرى بعض المستثمرين أنه إذا كان رئيسها التنفيذي إيلون ماسك منشغلاً هذه الفترة بشركة Twitter التي استحوذ عليها مؤخراً فإن مجلس إدارتها عليه العثور على بديلاً له.

 

وهبط سهم Tesla بنحو 60% من المستوى القياسي الذي سجله عند 400 دولار، كما انخفض بنسبة 55% منذ بداية العام الجاري، ومحت تلك الخسائر حوالي 800 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.

 

وكان ماسك ألقى باللوم على ضعف الاقتصاد في مسألة التراجع الذي تشهده Tesla.

 

إلا أن المستثمرين يعتبرون أن هناك أسباباً أخرى تعصف بأداء الشركة، الأول هو أن إدارة Twitter ستستغرق من ماسك وقتاً أطول بخلاف الشركات الأخرى المسؤول عن إدارتها، أما السبب الثاني، فهو ممارسات ماسك كرئيس تنفيذي لـTwitter وكذلك تغريداته السياسية التي تضر العلامة التجارية.

 

كما أن الاعتراضات على ماسك امتدت إلى ثالث أكبر مستثمر في Tesla -كوغوان ليو- الذي صرح بأن ماسك هجر الشركة وأنها ليس لديها الآن رئيساً تنفيذياً، مشدداً على أن الشركة تحتاج إلى رئيس تنفيذي بدوام كامل.

 

وتفاعل سهم الشركة مع تلك الاضطرابات، إذ انخفض بنحو 4% خلال جلسة يوم الجمعة الماضي.

(CNBC)

 

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