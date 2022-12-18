خلال أوقات الركود الاقتصادي.. لا تفعلوا هذه الأشياء

من المُتعارف عليه ان الركود الاقتصادي هو هبوط ممتد في نشاط الاقتصاد لربعين سنويين ‏متواليين، وبوجه عام، ويودي الركود الاقتصادي إلى هبوط في الإنتاج وانخفاض في ‏الطلب من المستهلكين وارتفاع في معدل البطالة.‏

خلال أوقات الركود الاقتصادي، هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن أن تقلل ‏من المخاطر في مواجهة أي عاصفة أو صدمة اقتصادية، وفيما يلي بعض الأشياء ‏التي ينصح بتجنب فعلها في أوقات الركود:‏

‏1.‏ ضامن المقترض

يعد الاقتراض من أسوأ القرارات المحفوفة بالمخاطرة خاصة في أوقات الركود ‏الاقتصادي، ففي حالة عدم التزام المقترض بسداد المستحق عليه في التوقيتات ‏المحددة، فإن الضامن الذي شارك في التوقيع على القرض ربما يتحمل السداد بدلاً ‏منه.‏

وتتزايد احتمالات التعثر في سداد القروض خلال أوقات الركود نظراً لأن هناك ‏فرص أكبر لفقدان وظيفة او تدني الدخل.‏

‏2.‏ الحصول على رهن عقاري بفائدة معدلة

عند شراء منزل، يمكنك اختيار الحصول على رهن عقاري بفائدة قابلة للتعديل، ‏وفي بعض الحالات، تكون هذه الخطوة منطقية (طالما أن أسعار الفائدة منخفضة، ‏فإن الدفعة الشهرية ستظل منخفضة أيضًا)، لكن عادة ما تنخفض أسعار الفائدة في ‏وقت مبكر من الركود، ثم ترتفع لاحقًا مع تعافي الاقتصاد. ‏

يعني هذا أن الفائدة على الرهن العقاري تصبح أعلى بشكل أكبر مع تعافي ‏الاقتصاد من الركود، ويجب الوضع في الاعتبار السيناريو الأسوأ: وهو فقدان ‏وظيفتك وارتفاع أسعار الفائدة مع بدء الركود في الانحسار.‏

‏3.‏ قرض جديد

لا يلزم تحمل ديون جديدة - مثل قرض السيارة أو الحصول على قروض لدعم ‏الطلبة، فهي مشكلة في الأوقات العادية حال عدم جني ما يكفي من المدفوعات ‏الشهرية لتغطية تلك القروض، فما بالنا بأوقات الركود الاقتصادي.‏

عندما يتجه الاقتصاد نحو الأسوأ، تزداد المخاطر، بما في ذلك خطر الاستغناء ‏عن العمل أو خسارة الدخل التجاري. إذا حدث ذلك، فقد تضطر إلى شغل وظيفة - ‏أو وظائف - تدفع أقل من راتبك السابق، مما قد يؤثر سلباً في قدرتك على سداد ‏ديونك.‏‎

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‏4.‏ الاستهانة بالعمل

خلال فترة التباطؤ الاقتصادي، يمكن حتى للشركات الكبيرة أن تتعرض لضغوط ‏مالية مما يدفعها لخفض التكاليف، وهو يحدث في الأغلب بتسريح العمالة.‏

نظرًا لأن الوظائف تصبح هشة للغاية خلال فترة الركود، لا يمكن للعمال الاستهانة ‏بالوظيفة او عدم الجدية في أداء المهام ظناً منهم بأنه سيكون من السهل على العثور ‏على غيرها.‏

‏5.‏ الاستثمار المحفوف بالمخاطر

تنطبق هذه النصيحة على أصحاب الأعمال أيضاً، ففي الوقت الذي يجب أن تفكر ‏فيه دائماً في المستقبل وطرق توسيع نشاطك التجاري، قد لا يكون التباطؤ ‏الاقتصادي هو أفضل وقت للقيام برهانات استثمارية محفوفة بالمخاطر. ‏

بمجرد أن يبدأ الاقتصاد في إظهار علامات الانتعاش المستدام ، فقد حان الوقت ‏لبدء التفكير بشكل كبير، وبالتالي، تجنب بشكل خاص المشاريع الاستثمارية التي ‏تتطلب منك تحمل ديون جديدة لتمويلها.‏

(CNBC)