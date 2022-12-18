مولدوفا تعلن "استقلالها" عن الغاز الروسي

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زعم نائب رئيس وزراء مولدوفا أندريه سبينو، بأن بلاده حققت "استقلالها" عن الغاز الروسي وبات بمقدورها الاستغناء عن استيراده من شركة "غازبروم".وكتب سبينو على قناته في تيلغرام: "لأول مرة في تاريخ بلدنا، لن تحتاج الضفة اليمنى لنهر دنيستر لاستهلاك الغاز المورد من شركة غازبروم. لقد وعدنا منذ العام الماضي بتكوين احتياطيات وإيجاد بدائل للتوقف عن الاعتماد على مصدر واحد للغاز. تمكنا من القيام بذلك".وأشار سبينو إلى أن شركة مولدوفاغاز، ستحصل في الشهر الأخير من هذا العام، من شركة "إنرغوكوم" على حوالي مائة مليون متر مكعب من الغاز بمتوسط سعر 1108.61 دولار لكل ألف متر مكعب. ونوه بأن السعر المذكور أعلاه، يشمل تكاليف شراء الوقود والنقل والتخزين.