Advertisement

إقتصاد

مولدوفا تعلن "استقلالها" عن الغاز الروسي

Lebanon 24
18-12-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1021088-638069647261602515.jpg
Doc-P-1021088-638069647261602515.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زعم نائب رئيس وزراء مولدوفا أندريه سبينو، بأن بلاده حققت "استقلالها" عن الغاز الروسي وبات بمقدورها الاستغناء عن استيراده من شركة "غازبروم".

وكتب سبينو على قناته في تيلغرام: "لأول مرة في تاريخ بلدنا، لن تحتاج الضفة اليمنى لنهر دنيستر لاستهلاك الغاز المورد من شركة غازبروم. لقد وعدنا منذ العام الماضي بتكوين احتياطيات وإيجاد بدائل للتوقف عن الاعتماد على مصدر واحد للغاز. تمكنا من القيام بذلك".
Advertisement

وأشار سبينو إلى أن شركة مولدوفاغاز، ستحصل في الشهر الأخير من هذا العام، من شركة "إنرغوكوم" على حوالي مائة مليون متر مكعب من الغاز بمتوسط سعر 1108.61 دولار لكل ألف متر مكعب. ونوه بأن السعر المذكور أعلاه، يشمل تكاليف شراء الوقود والنقل والتخزين.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:14 | 2022-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2022-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:45 | 2022-12-18
09:41 | 2022-12-18
08:00 | 2022-12-18
05:00 | 2022-12-18
03:30 | 2022-12-18
02:43 | 2022-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website