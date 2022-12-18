الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية.. اليكم ما سجله مساء اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 44200 و44300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



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وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 44100 و 44200 ليرة للدولار الواحد.