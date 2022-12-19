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إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يبحث خفض سقف سعر الغاز

Lebanon 24
19-12-2022 | 00:49
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أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن الحكومة التشيكية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اقترحت خفض سقف سعر الغاز المقترح من 275 إلى 188 يورو لكل ميغاواط/ساعة.

وقالت الوكالة: "اقترحت الحكومة التشيكية خفض السقف إلى 188 يورو لكل ميغاواط/ساعة مقارنة بالسقف البالغ 275 يورو الذي اقترحته المفوضية الأوروبية الشهر الماضي".
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وأشارت إلى أنه في إطار مشروع براغ، يتم إطلاق آلية لتعديل أسعار الغاز في حال تجاوزت أسعار العقود الآجلة لشهر وسنة مقبلة مؤشر TTF 188 يورو لمدة ثلاثة أيام.

وكشفت الوكالة في وقت سابق أن كلفة تخلي أوروبا عن الغاز الروسي في إطار عقوباتها ضد روسيا بلغت تريليون دولار، في مرحلة أولى من أزمة طاقة لم تشهدها منذ عقود، محذرة أوروبا من هبوط اقتصادي حاد.
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