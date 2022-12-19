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إقتصاد
على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
19-12-2022
|
02:29
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاثنين ما بين 44200 و44300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس السعر نفسه في السوق الموازية.
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