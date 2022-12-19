على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاثنين ما بين 44200 و44300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس السعر نفسه في السوق الموازية.