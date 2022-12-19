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إقتصاد
كم بلغ مؤشر سحب الغاز من الخزانات تحت الأرضية الأوروبية؟
Lebanon 24
19-12-2022
|
13:00
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تدل معطيات معهد Gas Infrastructure Europe، على أن استجرار الغاز من مرافق التخزين تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي يبقى أعلى بنسبة 14.5٪ من المتوسط المسجل لمنتصف كانون الاول خلال عدة سنوات.
ولكن هذا الاستجرار تراجع عن وتيرته القياسية التي تم تسجيلها في منتصف الأسبوع الماضي.
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وانخفض سعر الغاز في أوروبا بنسبة 15٪ بحلول نهاية الأسبوع، بفضل توقع حلول طقس دافئ في فترة الأيام السبعة المقبلة - ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة في معظم الدول الأوروبية أعلى من المؤشرات المناخية.
وتجاوزت عمليات سحب الغاز من المستودعات على مدى أكثر من أسبوع، متوسط المؤشرات المتعددة السنوات.
ويشار إلى أن موسم التدفئة بدأ في أوروبا في 14 تشرين الثاني، ومنذ تلك اللحظة، استجرت دول الاتحاد الأوروبي 13.26 مليار متر مكعب من مرافق التخزين.
المصدر:
روسيا اليوم
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