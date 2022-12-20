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إقتصاد

روسيا تتوقع ارتفاع معدلات التبادل التجاري مع الصين... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-12-2022 | 02:00
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أعلن رئيس مصلحة الجمارك الفدرالية الروسية، فلاديمير بولافين، أن مصلحته تتوقع أن ينمو التبادل التجاري بين روسيا والصين العام الجاري إلى 170 مليار دولار.

وقال بولافين في حديث لقناة "روسيا 24"، اليوم الاثنين: "قد قلت بالفعل أننا نتوقع أن يبلغ تبادلنا التجاري مع الصين قبل ديسمبر الجاري 160 مليار دولار. وقد تحقق هذا التنبؤ بالفعل تقريبا فبلغ قبل ديسمبر الجاري 159 مليار دولار. نعتقد أنه بحلول نهاية العام سيكون التبادل التجاري مع الصين عند مستوى 170 مليار دولار. حاليا يعني ذلك زيادة بنسبة 26% مقارنة مع العام الماضي".
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وتدل معلومات الجمارك الروسية على أن التبادل التجاري بين روسيا والصين بلغ وفق نتائج العام الماضي 140,7 مليار دولار أي أكثر بنسبة 35,2% مما كان عليه في عام 2020. ويعني ذلك أنه في حالة وصول هذا المؤشر إلى 170 مليار دولار سيبلغ مؤشر النمو في عام 2022 نحو 21%.

وذكر أنه بحسب نتائج 11 شهرا من عام 2021 بلغ حجم التجارة الخارجية للبلدين 126,1 مليار دولار أي بزيادة قدرها 26% تتوافق تماما مع 159 مليار دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام.

كما أشار بولافين إلى أن هيكل الواردات الروسية في عام 2022 تغير بشكل جدي: فتورد روسيا حاليا السيارات ومعدات البناء ومعدات الطرق.
"نوفوستي"

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