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إقتصاد

تمتلك 30.7 تريليون دولار... إليكم أكبر 10 بنوك مركزية في العالم

Lebanon 24
20-12-2022 | 08:12
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تضخمت أصول البنوك المركزية عالمياً خلال عقد التيسير الكمي، والذي أدى إلى توسع البنوك في شراء الأصول والسندات عالمياً، إذ سجلت قيمة أصول البنوك المركزية لأكبر 100 بنك مركزي ما قيمته 41.4 تريليون دولار، وفقاً لـ "SWF Institute".
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وجاء الفيدرالي الأميركي، في الصدارة بإجمالي أصول 8.8 تريليون دولار، مستحوذاً على أكثر من خُمس أصول البنوك المركزية حول العالم وبنسبة 21.2%.

وفي المركز الثاني يأتي "بنك اليابان"، بمحفظة أصول إجمالية تصل إلى 5.9 تريليون دولار، يليه "بنك الشعب الصيني" في المركز الثالث، وبحجم أصول 5.1 تريليون دولار.

وأظهر تقرير "SWF"، ابتعاد كبير بين البنوك المركزية الثلاثة الأول في الترتيب، وبين باقي البنوك المركزية، حيث حل "المركزي الألماني" في المرتبة الرابعة بإجمالي محفظة أصول 2.7 تريليون دولار، يليه "بنك أوف فرانس"، بمحفظة أصول 2.3 تريليون دولار.

فيما كانت باقي البنوك المركزية تقل عن تريليوني دولار في محفظة أصولها الإجمالية، وحتى المركز التاسع والذي كان عند 1 تريليون دولار تقريباً لصالح "المركزي السويسري".

واحتل البنك المركزي الهندي المرتبة العاشرة بحجم أصول إجمالية بلغ 818 مليار دولار.

وتمتلك أكبر 10 بنوك مركزية عالمياً ما قيمته 30.7 تريليون دولار، ما يشكل 74% من حجم أصول البنوك المركزية عالمياً.

ولم تتضمن القائمة حجم أصول المركزي الأوروبي، والتي تعد بين الأكبر عالمياً.

وعربياً، يأتي المركزي السعودي "ساما"، في المرتبة الأولى، والـ 16 عالمياً، مع حجم أصول يزيد عن 529 مليار دولار.
 
 
(العربية)
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