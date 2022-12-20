أوراق نقديّة جديدة في بريطانيا تحمل صور الملك تشارلز... متى يبدأ التداول بها؟

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كشف بنك إنكلترا عن الصور الأولى للأوراق النقدية التي تحمل صورة ملك بريطانيا تشارلز الثالث.وستظهر صورة الملك تشارلز على العملات من فئات الـ5 و10 و20 و50 جنيه إسترليني، في حين ستبقى بقية تصاميم العملات مثلما هي حاليا إذ تحمل صورة الملكة الراحلة، إليزابيث الثانية.وسيبدأ التداول بالأوراق النقدية الجديدة في منتصف عام 2024، وفقا لبنك إنكلترا، وستبقى العملات التي تحمل صورة الملكة الراحلة صالحة للاستخدام.وقال حاكم بنك إنكلترا أندرو بايلي: "هذه لحظة فارقة، حيث أن الملك هو الملك الثاني الذي يظهر على عملاتنا النقدية".(سي ان ان)