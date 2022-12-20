16
o
بيروت
15
o
طرابلس
4
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
إرتفاع إضافيّ بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
20-12-2022
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 44950 و45050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 44250 و44350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد ارتفاعه مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
20/12/2022 22:19:44
20/12/2022 22:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية.. اليكم ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية.. اليكم ما سجله مساء اليوم
20/12/2022 22:19:44
20/12/2022 22:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
هل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية عصراً؟
20/12/2022 22:19:44
20/12/2022 22:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
كم سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم؟
Lebanon 24
كم سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم؟
20/12/2022 22:19:44
20/12/2022 22:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مشاريع بملايين الدولارات وفرص عمل بالمئات.. هذا ما ينتظر لبنان في الـ 2023
Lebanon 24
مشاريع بملايين الدولارات وفرص عمل بالمئات.. هذا ما ينتظر لبنان في الـ 2023
04:00 | 2022-12-20
20/12/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة كادت أن تسلب ميسي والأرجنتين بأكملها فرحة المونديال... شاهدوا ماذا جرى خلال الإحتفال (فيديو)
Lebanon 24
حادثة كادت أن تسلب ميسي والأرجنتين بأكملها فرحة المونديال... شاهدوا ماذا جرى خلال الإحتفال (فيديو)
06:25 | 2022-12-20
20/12/2022 06:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة مساءً
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة مساءً
14:00 | 2022-12-20
20/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أشهر من وفاة شقيقها.. نادين الراسي تنفصل عن خطيبها وهذا ما فعلته
Lebanon 24
بعد أشهر من وفاة شقيقها.. نادين الراسي تنفصل عن خطيبها وهذا ما فعلته
23:52 | 2022-12-19
19/12/2022 11:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من تاجر بارز في سوق الدولار.. ماذا جرى قبل 50 يوماً؟
Lebanon 24
مُفاجأة من تاجر بارز في سوق الدولار.. ماذا جرى قبل 50 يوماً؟
05:15 | 2022-12-20
20/12/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2022-12-20
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة مساءً
13:30 | 2022-12-20
ماذا تحتاج أميركا للتغلب على التضخم؟
13:00 | 2022-12-20
"بلومبرغ": الأسهم الروسية الأسوأ أداء في 2022.. ينتظرها مستقبل قاتم
08:32 | 2022-12-20
أوراق نقديّة جديدة في بريطانيا تحمل صور الملك تشارلز... متى يبدأ التداول بها؟
08:12 | 2022-12-20
تمتلك 30.7 تريليون دولار... إليكم أكبر 10 بنوك مركزية في العالم
08:00 | 2022-12-20
الجزائر تسجل رقما قياسيا في مجال صادرات الغاز
فيديو
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
20/12/2022 22:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
20/12/2022 22:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
20/12/2022 22:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact