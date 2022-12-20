إرتفاع إضافيّ بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 44950 و45050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 44250 و44350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.