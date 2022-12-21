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إقتصاد

بطاقة "مير" المصرفية.. ما هي الدول التي تقبلها على أراضيها؟

Lebanon 24
21-12-2022 | 02:00
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أعلن ممثل منظومة الدفع المصرفية الروسية "مير" انه يتم قبول بطاقات "مير" حاليا من جانب بعض البنوك الشريكة في بعض الدول الأجنبية.

 

ونوّه بأن من هذه الدول يمكن ذكر، أبخازيا وأرمينيا وبيلاروس وفيتنام وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وكوريا الجنوبية وأوسيتيا الجنوبية.

 

وأضاف: "تتخذ هذه البنوك بشكل مستقل قرارها بشأن قبول بطاقات مير في شبكة أجهزتها. يمكن لأجهزة البنوك المحلية أن تخدم بطاقات البنوك الروسية غير الخاضعة للعقوبات ". ويشار إلى أنه تم في سبتمبر في أوزبكستان، تعليق خدمة بطاقة "مير" لأسباب فنية. وفي فيتنام يمكن استخدام هذه البطاقة فقط في أجهزة مصرف Vietnam-Russia Joint Venture Bank.

 

أما في كازاخستان، فتعمل هذه البطاقة فقط في أجهزة الصرف الآلي التابعة لـ CenterCredit و Sberbank و VTB. وفي قرغيزستان، تُقبل بطاقات "مير" فقط من قبل البنوك المتصلة بنظام الدفع الوطني Elkart . في طاجيكستان ، لا يزال بنك أمونات المملوك للدولة يقبل بطاقات "مير".

 

قبل فترة توقفت بعض المصارف التركية التي كانت تخدم بطاقة "مير"، عن القيام بذلك لخشيتها من العقوبات الغربية.

 

في ذات الوقت، تبدي بعض الدول الاهتمام بربط بطاقات "مير" مع منظومات الدفع فيها ، بما في ذلك إيران وإندونيسيا وكوبا وميانمار ومصر وتايلاند والهند وفنزويلا وموريشيوس ونيجيريا وإثيوبيا.

(روسيا اليوم)

 

 

 

 

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