بعد فقدانه موقعه كأغنى شخص بالعالم.. ثروة ماسك تتقهقر لأدنى مستوى منذ عامين كم بلغت؟

بعد أسبوع من فقدانه موقعه كأغنى شخص في العالم، استمرت ثروة إيلون ماسك بالتقهقر حيث انخفض صافي ثروته بمقدار 7.7 مليار دولار أمس الثلاثاء، عقب تعرض أسهم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية (Tesla) لأكبر خسارة في يوم واحد منذ تشرين الأول.

المراكز البيعية لأسهم الشركة تمثل تحدّياً إضافياً بالنسبة إلى ماسك، الذي فقد مكانته كأغنى شخص في العالم لصالح عملاق قطاع المنتجات الفاخرة برنارد أرنو في 13كانون الأول الحالي.

وبلغت خسائر ماسك لهذا العام، حتى الآن، 122.6 مليار دولار، متجاوزةً المبلغ الذي ربحه في 2021 عندما ارتفعت ثروته إلى مرتبة من بين الأعلى في التاريخ. ويبلغ صافي ثروة الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الآن 147.7 مليار دولار، وهو الأدنى منذ أكثر من عامين، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

(الشرق نيوز)