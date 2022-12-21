الطلب على الليرة التركية يزداد 17 ضعفا في هذا البلد

لفت رئيس مجلس إدارة بورصة موسكو يوري دينيسوف إلى ارتفاع الطلب على الليرة التركية بمقدار 17 ضعفا في العام 2022 مقارنة بالعام الماضي في بورصة موسكو .

وقال يوري دينيسوف، إن الطلب على عملات دول صديقة يتزايد بسرعة في البلاد .

وأضاف أن حصة عملات دول صديقة في بورصة موسكو زادت بمقدار 70 ضعفا هذا العام.

وتابع : "زاد الطلب على اليوان (الصيني) بمقدار 41 ضعفا وعلى الليرة التركية 17 ضعفا وعلى التنغي الكازاخستاني 13 ضعفا".

وأردف المسؤول الروسي موضحا: "انخفضت حصة الدولار في السوق الفورية بمقدار النصف".

(تركيا الآن)