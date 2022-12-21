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إقتصاد

الطلب على الليرة التركية يزداد 17 ضعفا في هذا البلد

Lebanon 24
21-12-2022 | 08:00
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لفت رئيس مجلس إدارة بورصة موسكو يوري دينيسوف إلى ارتفاع الطلب على الليرة التركية بمقدار 17 ضعفا في العام 2022 مقارنة بالعام الماضي في بورصة موسكو .

 

وقال يوري دينيسوف، إن الطلب على عملات دول صديقة يتزايد بسرعة في البلاد .

 

وأضاف أن حصة عملات دول صديقة في بورصة موسكو زادت بمقدار 70 ضعفا هذا العام.

 

وتابع : "زاد الطلب على اليوان (الصيني) بمقدار 41 ضعفا وعلى الليرة التركية 17 ضعفا وعلى التنغي الكازاخستاني 13 ضعفا".

 

وأردف المسؤول الروسي موضحا: "انخفضت حصة الدولار في السوق الفورية بمقدار النصف".

(تركيا الآن)

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