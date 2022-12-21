الدولار يتخطى للمرة الأولى عتبة الـ46 الف ليرة.. اليكم تسعيرته قبل الظهر

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الأربعاء ما بين 46200 و46300 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 45500 و45600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.