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إقتصاد
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله صباح اليوم
Lebanon 24
21-12-2022
|
02:11
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الأربعاء ما بين 45600 و45700 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين
45500 و45600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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