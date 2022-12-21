سعر صرف الدولار مستمرّ بالإرتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 46300 و46400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 46200 و46300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.