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إقتصاد
أردوغان: تركيا ستختتم العام الجاري بنمو اقتصادي يتراوح بين 4 إلى 5 في المئة
Lebanon 24
21-12-2022
|
12:00
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب ألقاه خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية"في البرلمان "أؤمن بأن تركيا ستختتم العام الجاري بنمو اقتصادي يتراوح بين 4 إلى 5 في المئة بمشيئة الله".
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وأشار إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية قدمت لتركيا خدمات واستثمارات تزيد بثلاث وخمس وعشر أضعاف تلك التي قدمت في القرن الأول من تاريخ الجمهورية، مشددا على أن حكومته عازمة على تقديم إنجازات أكبر للشعب التركي في القرن الجديد للجمهورية، عبر رؤية "قرن تركيا".
وأوضح أن هذه الرؤية تهدف لجعل تركيا واحدة من أكبر 10 دول في العالم من الناحية الاقتصادية، مضيفا: "نؤمن بصدق أن الإرث الأكبر الذي سنتركه للأجيال الجديدة هو استكمال البنية التحتية للديمقراطية والتنمية بكل عناصرها، وتحويل بلدنا إلى دولة تتمتع بالقوة والحزم على المستوى العالمي".
وأكد أن "هذا هو الوعد والعهد الذي نقطعه لأمتنا والثقة بالنفس والأمل الذي نحاول غرسه في شبابنا"، معربا عن ثقته التامة في أن الشعب التركي لم يترك بلده "لفاشية الحزب الواحد، وغطرسة الانقلابين ووحشية المنظمات الإرهابية وسيناريوهات القوى الإمبريالية".
(روسيا اليوم)
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