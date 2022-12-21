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إقتصاد

لم يدفع دولاراً واحداً كضرائب خلال آخر عام له كرئيس.. تقرير يكشف الكثير عن ترامب

Lebanon 24
21-12-2022 | 23:25
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ذكر تقريران نُشرا الثلاثاء كانون الأول الجاري عن مجموعة من المعلومات الجديدة حول الشؤون المالية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال فترة وجوده في منصبه، تتضمن خسائر تجارية لم يُكشف عنها سابقًا أدت إلى دفع ترامب صفر دولار كضرائب شخصية خلال آخر عام كامل له في المنصب.

 

وقدمت التقارير الصادرة عن لجنة الكونغرس المشتركة للضرائب ولجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأميركي معلومات جديدة عن الرئيس السابق.

 

إجمالاً، يبدو أن ترامب دفع 1.13 مليون دولار كضرائب شخصية خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه، مع توقع الإفراج عن العوائد الكاملة في الأيام المقبلة بعد أن قام مساعدو الكونجرس بتنقيح معلومات مثل أرقام الضمان الاجتماعي وبيانات تعريف أخرى.

 

 خسائر شخصية

وتُظهر التفاصيل الجديدة لأعمال ترامب وفق التقارير أن مؤسسته تكبدت خسائر كبيرة في العامين الأول والأخير من ولايته - مع صورة مالية أفضل بينهما.

 

وبلغ صافي الضرائب التي دفعها ترامب في عام 2017 نحو 750 دولارًا فقط، تلاها قفزة إلى 999.466 ألف دولار في عام 2018، ثم 133.445 ألف دولار في عام 2019، ثم انخفضت إلى صفر دولار في عام 2020.

 

وتعكس الإقرارات الضريبية المتباينة بشدة التغييرات التي طرأت على الدخل الإجمالي المعدل لترامب؛ بسبب ثرواته التجارية المتغيرة باستمرار.

 

في عام 2018، أبلغ عن دخل يزيد عن 24.3 مليون دولار، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا عن عام 2017 عندما أعلن عن خسائر بقيمة 12.9 مليون دولار خلال عامه الأول في منصبه.

 

في حين بلغ إجمالي الدخل المعدل لترامب في عام 2019 حوالي 4.4 مليون دولار قبل أن يتراجع مرة أخرى في عام 2020 بخسارة ما يقرب من 4.8 مليون دولار، وفقًا للتقرير.

(CNBC)

 

 

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