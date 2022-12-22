شركة "تسلا" توقف التوظيف وتسرح عمال.. ماذا يجري؟

من المتوقع ان تشهد شركة Tesla لصناعة السيارات الكهربائية موجة أخرى من عمليات تسريح الموظفين في الربع الأول من العام المقبل، بحسب تقرير لـ Electrek صدر أمس الأربعاء نقلاً عن مصدر مطلع.

ووفقًا للتقرير، ستقوم "تسلا" أيضًا بوقف عمليات التوظيف الجديدة، ويأتي ذلك وسط مخاوف مستثمرو Tesla بشأن تركيز الرئيس التنفيذي إيلون ماسك على إدارة "تويتر"، منصة التواصل الاجتماعي التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار في تشرين الثاني الماضي.

علاوة على ذلك، قام محللون أيضًا بخفض أهدافهم السعرية على أسهم Tesla، قلقين من أن ضعف الطلب من الصين سيؤثر على تسليمات صانع السيارات الكهرابئية العام المقبل.

وقال ماسك في حزيران إن Tesla ستخفض قوتها العاملة بأجر بنحو 10% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

(CNBC)