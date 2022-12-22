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إقتصاد

وصف وضعها بطائرة تتجه نحو الأرض بسرعة وبمحركين مشتعلين.. هذا ما قاله ماسك عن مستقبل "تويتر"

Lebanon 24
22-12-2022 | 08:00
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أعلن الملياردير إيلون ماسك بأن "تويتر" في طريقها لتحقيق تعادلاً على مستوى التدفقات النقدية العام المقبل.

 

وقال ماسك في تصريحات خلال مداخلة على "سبيس" على موقع التواصل الاجتماعي: "كانت الشركة ستتكبد 3 مليارات دولار تدفقات نقدية سالبة سنوياً (عجزاً مالياً) قبل عملية خفض التكاليف".

 

ومنذ إتمامه الاستحواذ على موقع التواصل الاجتماعي نهاية تشرين الأول الماضي، اتجه ماسك لتسريح 50% من القوى العاملة، وطالب باقي الموظفين بالعمل لساعات إضافية.

 

ودفعت تلك الإجراءات معلنين إلى تعليق إعلاناتهم على المنصة إذ يشكلون 90% من إيرادات الشركة.

 

ووصف ماسك الوضع في "تويتر" قائلاً: "الوضع في الشركة يشبه الطائرة التي تتجه نحو الأرض بسرعة مرتفعة وبمحركين مشتعلين وبدون عناصر تحكم"

 

وأضاف الملياردير الأميركي: "كانت تتجه نحو إنفاق 5 مليارات دولار العام المقبل بجانب 12.5 مليار دولار من الديون بسبب الاستحواذ، هذا بالإضافة إلى 6.5 مليار دولار من التدفقات النقدية الخارجة وإيرادات بنحو 3 مليار دولار".

 

وتابع: "يشير ذلك إلى تدفقات نقدية سالبة بقيمة 3 مليارات دولار".

 

وشدد ماسك على أن الأوضاع داخل "تويتر" ستكون على ما يرام العام المقبل. 

(CNBC)

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