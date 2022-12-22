وصف وضعها بطائرة تتجه نحو الأرض بسرعة وبمحركين مشتعلين.. هذا ما قاله ماسك عن مستقبل "تويتر"

أعلن الملياردير إيلون ماسك بأن "تويتر" في طريقها لتحقيق تعادلاً على مستوى التدفقات النقدية العام المقبل.

وقال ماسك في تصريحات خلال مداخلة على "سبيس" على موقع التواصل الاجتماعي: "كانت الشركة ستتكبد 3 مليارات دولار تدفقات نقدية سالبة سنوياً (عجزاً مالياً) قبل عملية خفض التكاليف".

ومنذ إتمامه الاستحواذ على موقع التواصل الاجتماعي نهاية تشرين الأول الماضي، اتجه ماسك لتسريح 50% من القوى العاملة، وطالب باقي الموظفين بالعمل لساعات إضافية.

ودفعت تلك الإجراءات معلنين إلى تعليق إعلاناتهم على المنصة إذ يشكلون 90% من إيرادات الشركة.

ووصف ماسك الوضع في "تويتر" قائلاً: "الوضع في الشركة يشبه الطائرة التي تتجه نحو الأرض بسرعة مرتفعة وبمحركين مشتعلين وبدون عناصر تحكم. "

وأضاف الملياردير الأميركي: "كانت تتجه نحو إنفاق 5 مليارات دولار العام المقبل بجانب 12.5 مليار دولار من الديون بسبب الاستحواذ، هذا بالإضافة إلى 6.5 مليار دولار من التدفقات النقدية الخارجة وإيرادات بنحو 3 مليار دولار".

وتابع: "يشير ذلك إلى تدفقات نقدية سالبة بقيمة 3 مليارات دولار".

وشدد ماسك على أن الأوضاع داخل "تويتر" ستكون على ما يرام العام المقبل.

(CNBC)