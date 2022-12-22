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إقتصاد
النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات الأميركية
Lebanon 24
22-12-2022
|
01:13
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ارتفعت أسعار النفط، الخميس، لليوم الرابع على التوالي مع تزايد شح مخزونات الخام وزيت التدفئة ووقود الطائرات في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تجتاح فيه عاصفة شتوية البلاد، ويتجه السفر للارتفاع في موسم
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العطلات.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتاً، أو ما يعادل 0.54%، إلى 82.64 دولار، موسعة مكاسب بلغت نحو 2.7% من الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتاً، أو 0.63%، إلى 78.78 دولار.
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