Advertisement

إقتصاد

جمعية الصناعيين كرمت بوشكيان وتشديد على النهوض بالقطاع وتطويره

Lebanon 24
22-12-2022 | 04:59
A-
A+
Doc-P-1022274-638073072334846963.jpg
Doc-P-1022274-638073072334846963.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أقيم احتفال تكريمي لوزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، بدعوة من عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين في لبنان مازن سنو، في حضور النائب محمد سليمان، رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت محمد شقير، رئيس مجلس إدارة الصناعة سليم الزعني وفاعليات اقتصادية وصناعية،  وذلك في دارة رئيس هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية في دار الفتوى محمد خالد سنو.

 

وجرى عرض لـ"كيفية النهوض بالقطاع  الصناعي وتطويره، وصموده في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن وللمعاناة التي يتعرض لها الصناعيون".

 

وشكر الحضور للوزير بوشكيان "دعمهم ومساعدتهم لمواجهة التحديات التي تعترضهم" ، وتمنوا "حماية الصناعة اللبنانية، استيرادا وتصديرا لما فيه مصلحة الاقتصاد".

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2022-12-22
04:45 | 2022-12-22
02:43 | 2022-12-22
02:00 | 2022-12-22
01:13 | 2022-12-22
23:25 | 2022-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website