جمعية الصناعيين كرمت بوشكيان وتشديد على النهوض بالقطاع وتطويره

أقيم احتفال تكريمي لوزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، بدعوة من عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين في لبنان مازن سنو، في حضور النائب محمد سليمان، رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت محمد شقير، رئيس مجلس إدارة الصناعة سليم الزعني وفاعليات اقتصادية وصناعية، وذلك في دارة رئيس هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية في دار الفتوى محمد خالد سنو.

وجرى عرض لـ"كيفية النهوض بالقطاع الصناعي وتطويره، وصموده في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن وللمعاناة التي يتعرض لها الصناعيون".

وشكر الحضور للوزير بوشكيان "دعمهم ومساعدتهم لمواجهة التحديات التي تعترضهم" ، وتمنوا "حماية الصناعة اللبنانية، استيرادا وتصديرا لما فيه مصلحة الاقتصاد".