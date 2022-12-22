إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية في الولايات المتحدة اليوم.. لهذا السبب!

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تم إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقاً لموقع تتبع الرحلات FlightAware، حيث يهدد طقس الشتاء القاسي السفر في موسم العطلات.وحتى وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، تم إلغاء 1116 رحلة جوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته "CNN".يتصدر مطار أوهير الدولي بشيكاغو عمليات الإلغاءات، يليه مطار دنفر الدولي وميدواي الدولي في شيكاغو. ويمكن أن يكون للإلغاء في تلك المطارات تأثير أوسع، لأنها محاور مزدحمة حيث غالباً ما يغير المسافرون طائراتهم للوصول إلى وجهات أخرى. ومن المتوقع أن يكون يوم الخميس هو أكثر أيام السفر ازدحاماً قبل عيد الميلاد.ويتوقع المتنبئون بالطقس حدوث "إعصار رعدي"، وتقول هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن أكثر من 100 مليون شخص يخضعون للتنبيهات الشتوية وتنبيهات برودة الرياح - أي ما يقرب من ثلث سكان الولايات المتحدة.يأتي ذلك، بينما أصدرت العديد من شركات الطيران إعلانات إلغاء رحلاتها المعللة بالطقس، ويجب على المسافرين التحقق من أن رحلاتهم لا تزال مجدولة للإقلاع قبل المغادرة إلى المطار.