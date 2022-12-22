16
o
بيروت
16
o
طرابلس
4
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
22-12-2022
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 45900 و46100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 45900 و46000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد تخطيه أمس الـ 46 ألف.. كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 46 ألف.. كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟
22/12/2022 20:49:45
22/12/2022 20:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
22/12/2022 20:49:45
22/12/2022 20:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية.. اليكم ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية.. اليكم ما سجله مساء اليوم
22/12/2022 20:49:45
22/12/2022 20:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
هل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية عصراً؟
22/12/2022 20:49:45
22/12/2022 20:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سنة صعبة يعيشها مواليد هذا البرج في الـ 2023 .. هذا ما توقعته ماغي فرح
Lebanon 24
سنة صعبة يعيشها مواليد هذا البرج في الـ 2023 .. هذا ما توقعته ماغي فرح
03:35 | 2022-12-22
22/12/2022 03:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل بدأ تصفية "حساب قديم" مع قائد الجيش وقرار وزير الدفاع "اول الغيث"
Lebanon 24
باسيل بدأ تصفية "حساب قديم" مع قائد الجيش وقرار وزير الدفاع "اول الغيث"
01:00 | 2022-12-22
22/12/2022 01:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هؤلاء تسببوا بارتفاع الدولار.. وطريقة واحدة تؤدي لانخفاضه
Lebanon 24
هؤلاء تسببوا بارتفاع الدولار.. وطريقة واحدة تؤدي لانخفاضه
04:45 | 2022-12-22
22/12/2022 04:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي كبير في عين الرمانة.. وهذا ما تبيّن (فيديو)
Lebanon 24
سماع دوي كبير في عين الرمانة.. وهذا ما تبيّن (فيديو)
15:46 | 2022-12-21
21/12/2022 03:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينخفض دولار السوق الموازية بعد تعميم مصرف لبنان؟
Lebanon 24
هل ينخفض دولار السوق الموازية بعد تعميم مصرف لبنان؟
14:47 | 2022-12-21
21/12/2022 02:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:45 | 2022-12-22
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:00 | 2022-12-22
إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية في الولايات المتحدة اليوم.. لهذا السبب!
11:47 | 2022-12-22
بيان من مصرف لبنان.. كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟
11:39 | 2022-12-22
للعاملين في القطاع العام... يمكنكم استلام رواتبكم ابتداء من هذا التاريخ
10:43 | 2022-12-22
خبر عن الكهرباء... ماذا في آخر المستجدات؟
08:00 | 2022-12-22
وصف وضعها بطائرة تتجه نحو الأرض بسرعة وبمحركين مشتعلين.. هذا ما قاله ماسك عن مستقبل "تويتر"
فيديو
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
Lebanon 24
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
05:00 | 2022-12-22
22/12/2022 20:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
Lebanon 24
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
03:11 | 2022-12-22
22/12/2022 20:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
22/12/2022 20:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact