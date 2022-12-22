مصر تصدر ذهبها وأحجارها الكريمة... اليكم التفاصيل

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شهدت صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة في شهر أكتوبر الماضي أعلى مستوياتها خلال 8 أشهر، بحسب تحليل لبيانات التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية.وكشف التقرير، أن قيمة صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة خلال شهر أكتوبر ارتفعت إلى 200 مليون دولار مقابل 105 ملايين دولار في سبتمبر الماضي، بنسبة 90.5%.وتتضمن الصادرات المذكورة في هذا الباب ما تصدره مصر من سبائك الذهب والذهب الخام الذي يستخرج من منجم السكري وفقا لقول مصدر بالمجلس التصديري لمواد البناء.وأوضح التقرير الشهري، أن قيمة صادرات الحلي والأحجار الكريمة صعدت خلال أول 10 أشهر من عام 2022 إلى 1.3 مليار دولار مقابل 901 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة 47%.وجاءت أكبر 10 دول مستوردة للحلى والأحجار الكريمة من مصر كالتالي:- الصادرات المصرية إلى كندا: 666 مليون دولار.- الصادرات المصرية إلى الإمارات: 656 مليون دولار.- الصادرات المصرية إلى تركيا: 3 ملايين دولار.- الصادرات المصرية إلى ألمانيا: 415 ألف دولار.- الصادرات المصرية إلى إيطاليا: 256 ألف دولار.- الصادرات المصرية إلى أمريكا: 141 ألف دولار.- الصادرات المصرية إلى البحرين: 83 ألف دولار.- الصادرات المصرية إلى كينيا: 55 ألف دولار.- الصادرات المصرية إلى تنزانيا: 50 ألف دولار.- الصادرات المصرية إلى الأردن: 34 ألف دولار.وأوضح التقرير، أن صادرات قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية ارتفعت خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 8%.وبحسب التقرير الشهري للمجلس، صعدت صادرات القطاع بقيمة 5 مليارات و751 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 5 مليارات و326 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021."مصراوي"