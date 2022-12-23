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إقتصاد

النمو الاقتصادي في تركيا... هذا ما أكده أردوغان

Lebanon 24
23-12-2022 | 05:00
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توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن يحقق اقتصاد بلاده نموا خلال العام 2022 يتراوح بين 4 إلى 5 بالمئة.

أردوغان يتحدث عن النمو الذي سيحققه الاقتصاد التركيمن سعر الفائدة إلى صادرات الأسلحة.. أردوغان يتحدث عن إنجازات باهرة لتركيا
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وفي خطاب ألقاه أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية"في البرلمان، قال أردوغان: "أؤمن بأن تركيا ستختتم العام الجاري بنمو (اقتصادي) يتراوح بين 4 إلى 5 في المئة بمشيئة الله".

وأشار إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية قدمت لتركيا خدمات واستثمارات تزيد بثلاث وخمس وعشر أضعاف تلك التي قدمت في القرن الأول من تاريخ الجمهورية، مشددا على أن حكومته عازمة على تقديم إنجازات أكبر للشعب التركي في القرن الجديد للجمهورية، عبر رؤية "قرن تركيا".

وأوضح أن هذه الرؤية تهدف لجعل تركيا واحدة من أكبر 10 دول في العالم من الناحية الاقتصادية، مضيفا: "نؤمن بصدق أن الإرث الأكبر الذي سنتركه للأجيال الجديدة هو استكمال البنية التحتية للديمقراطية والتنمية بكل عناصرها، وتحويل بلدنا إلى دولة تتمتع بالقوة والحزم على المستوى العالمي".

وأكد أن "هذا هو الوعد والعهد الذي نقطعه لأمتنا والثقة بالنفس والأمل الذي نحاول غرسه في شبابنا"، معربا عن ثقته التامة في أن الشعب التركي لم يترك بلده "لفاشية الحزب الواحد، وغطرسة الانقلابين ووحشية المنظمات الإرهابية وسيناريوهات القوى الإمبريالية"."الأناضول"


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