البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إلى 16.25%

أعلن البنك المركزي المصري في بيان، أنه رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس.



وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25، 17.25و 16.75، على الترتيب.

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كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75.