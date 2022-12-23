اليابان تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 1981

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تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار في اليابان في تشرين الثاني لتبلغ مستوى غير مسبوق منذ عام 1981، مدفوعة بزيادة كلفة الطاقة، كما كشفت بيانات نشرت، الجمعة.وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية أن أسعار الاستهلاك الأساسية التي لا تشمل النفقات المتقلبة للمواد الغذائية الطازجة، ارتفعت بنسبة 3,7% الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وسجل أكبر ارتفاع في أسعار المواد الغذائية المصنعة إلى جانب الكهرباء والسلع ذات الاستهلاك الطويل الأمد، مثل مكيفات الهواء.والأرقام المتعلقة بنوفمبر في اليابان، أقل من تلك التي سجلت في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى، لكنها تتجاوز إلى حد كبير الهدف الطويل الأمد لبنك اليابان المحدد بتضخم نسبته 2% فقط.