تراجع في سعر صرف الدولار.. اليكم ما سجله صباح اليوم

إفتتح سعر صرف دولار السوق الموازية صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 45900 و 46000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 45900 و46100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.