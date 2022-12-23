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إقتصاد

"تيسلا" تُحطّم أرقام المبيعات القياسية في دولة أوروبية

Lebanon 24
23-12-2022 | 14:00
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أعلنت شركة "تيسلا" الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، أن طرازا واحدا من سياراتها حطم الأرقام القياسية على صعيد المبيعات في النرويج.

وفي تغريدة على "تويتر"، قالت "تيسلا" إن النموذج "Y" حطم للتو الرقم القياسي للسيارة الأكثر مبيعا في النرويج.
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 وأضاف أن الرقم السابق كانت تحتفظ فيه سيارة "البيتل"، التي كانت تصنعها شركة "فولكس فاغن" الألمانية، وتحقق ذلك الرقم عام 1969، ولم يكسر منذ ذلك الوقت.

وعلى الفور، هنأ الرئيس التنفيذي للشركة، الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، بتحقيق هذا الإنجاز.

وقال في تغريدة من ثلاث كلمات: "تهانينا يا فريق تيسلا".

وكانت "البيتل" قد حققت عام 1969 رقما قياسيا بلغ 16709، أما النموذج "Y" من "تيسلا" فقد حققت في عام 2022 الرقم 16748، بحسب موقع "electrek"، المتخصص في أخبار وسائط النقل الكهربائية.

واستفادت "تيسلا" من هدف النرويج الذي يسعى إلى جعل كل السيارات التي تسير على شوارعها كهربائية بالكامل بحلول عام 2025، أي قبل 10 سنوات من الهدف الذي وضع العديد من الدول الأوروبية.
 
 
 
(سكاي نيوز)

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