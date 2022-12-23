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إقتصاد

تراجع سعر الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوى منذ 25 تشرين الاول

Lebanon 24
23-12-2022 | 12:00
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انخفض سعر الغاز في أوروبا خلال تعاملات اليوم إلى أقل من 920 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وهذا يحدث لأول مرة منذ 25 تشرين الاول الماضي، وفقا لبورصة لندن ICE.
وانخفضت تكلفة العقود الآجلة لشهر كانون الثاني في مركز TTF في هولندا إلى 919.6 دولار لكل 1000 متر مكعب من الغاز، أو 83.9 يورو لكل ميغاواط ساعة ( يتم عرض أسعار ICE باليورو لكل ميغاواط ساعة).
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وفقا للبيانات الأولية، أدت درجة الحرارة في العديد من الدول الأوروبية، التي هي في المتوسط أعلى من المؤشرات المناخية المعتادة، إلى انخفاض في الأسعار.

وفي وقت سابق، أقر الاتحاد الأوروبي سقفا ديناميكيا لأسعار الغاز عند مستوى 180 يورو لكل ميغاواط / ساعة (حوالي 1850 يورو لكل ألف متر مكعب). سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في 15 شباط المقبل، وفقا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي.
 
 
(روسيا اليوم)
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