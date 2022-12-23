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إقتصاد

سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
23-12-2022 | 09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 45500 و45600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
 
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 45900 و46000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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