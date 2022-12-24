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إقتصاد

للمسافرين إلى تركيا.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
24-12-2022 | 02:00
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تراجعت الليرة التركية إلى مستوى متدن قياسي جديد عند 18.7 مقابل الدولار أمس الجمعة، مواصلة خسائرها هذا العام التي تجاوزت 29% على الرغم من سعي أنقرة لتطبيق سياسات جديدة لإحكام السيطرة على سعر صرف العملة المحلية.

 

وانخفضت الليرة بـ 44% في 2021 لأسباب أهمها سلسلة من عمليات الخفض الكبير للفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.

 

وأصبحت العملة أقل تأثرا بقرارات السياسة النقدية بفعل برنامج لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة، ومبيعات الحكومة غير المباشرة من النقد الأجنبي للسوق.

 

وظلت الليرة مستقرة نسبيا منذ آب الماضي، على الرغم من خفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام بمقدار 500 نقطة أساس إلى 9% على الرغم من اقتراب التضخم من 85%.

(العربية)
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