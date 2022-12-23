Advertisement

إقتصاد

بكفالة قدرها 250 مليون دولار.. الإفراج عن مؤسس "FTX" إليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-12-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1022763-638074445884320721.jpg
Doc-P-1022763-638074445884320721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفرج عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة "FTX"، سام بانكمان فرايد، بكفالة قدرها 250 مليون دولار.

 

وكان الادعاء الفيدرالي في نيويورك، وجه ثماني تهم لمؤسس بورصة "FTX"، بينها الاستخدام غير القانوني لإيداعات العملاء لتمويل شركته الأخرى للعملات المشفرة وشراء عقارات.

 

إلى ذلك، قال المدعي الأميركي داميان ويليامز يوم الأربعاء الماضي، إن المؤسس المشارك لشركة FTX، غاري وانغ، والمديرة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research، كارولين إليسون، اعترفا بالذنب في التهم الفيدرالي الموجهة إليهما في المنطقة الجنوبية من نيويورك.

 

واعترف وانغ بالذنب في التآمر لارتكاب 4 جرائم احتيال، فيما أقرت إليسون بالذنب في تهمتي احتيال عبر البريد الإلكتروني، وتهمتين بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب الاحتيال في السلع، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكاب غسل الأموال.

 

وتم الكشف عن لائحة التهم في الليلة نفسها التي كان فيها بانكمان في طريقه من جزر الباهاما إلى نيويورك.

(العربية)

 

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:00 | 2022-12-24
05:00 | 2022-12-24
03:30 | 2022-12-24
03:08 | 2022-12-24
02:00 | 2022-12-24
16:30 | 2022-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website