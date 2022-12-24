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إقتصاد

بعدما أصبح ثاني أكبر أثرياء العالم.. تعهد من ماسك بشأن "تسلا"!

Lebanon 24
24-12-2022 | 05:00
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تعهد الملياردير إيلون ماسك بأنه لن يبيع المزيد من أسهمه في شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، لمدة عامين، وذلك بعدما باع نحو 40 مليار دولار من الأسهم هذا العام، وهو ما كان له تأثير سلبي على أداء السهم الذي تراجع بأكثر من 60 بالمئة من أول 2022.

 

وبعدما كانت تسلا تساوي أكثر من تريليون دولار في نيسان الماضي، تراجعت قيمتها السوقية لأقل من 400 مليار دولار، وسط موجة تراجع في الأسهم الأميركية، إلى جانب مخاوف المستثمرين بشأن تحول اهتمام ماسك بشكل أكبر إلى "تويتر" التي استحوذ عليها مقابل 44 مليار دولار هذا العام.

 

وجاء بيع ماسك المكثف لأسهمه في "تسلا" من أجل تمويل صفقة "تويتر" التي أثارت جدلا واسعا. وأعلن ماسك هذا الأسبوع أنه سيستجيب لنتيجة استطلاع أجراه على تويتر طالبته أغلبية المشاركين فيه بالتنحي عن قيادة "تويتر".

 

وفي محاولة لتعزيز المبيعات في نهاية العام بالولايات المتحدة أعلنت تسلا عن حوافز سخية، كما خفضت الشركة الإنتاج والأسعار في الصين التي لا تزال تعاني من تداعيات قيود كورونا المتشددة.

يذكر أن صفقة تويتر وتراجع القيمة السوقية لأسهم تسلا ساهما في تقليص ثروة إيلون ماسك بأكثر من 100 مليار دولار ليصبح ثاني أكبر أثرياء العالم، بعدما كان في الصدارة، وفقا لفوربس.

(سكاي نيوز)

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