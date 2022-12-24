خبير يكشف مفاجأة حول سعر الدولار مقابل العملة الوطنية في هذا البلد العربي

علّق الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة، على رفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانية على التوالي بواقع 3% ، بما يعادل 300 نقطة أساس.

وأضاف بدرة، خلال تصريحات تلفزيونية: "البيان الصادر عن البنك المركزي في غاية الأهمية والدقة.. ولأول مرة البنك المركزي يصدر بيانا بهذا الحجم للآليات التي اتخذ بها قرار رفع سعر الفائدة، وأتوقع أن تصدر البنوك شهادات جديدة بفائدة 20% خلال يومين".

وأوضح بدرة ان البنوك ستصدر شهادات ادخار بالأسعار الجديدة بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 3%، وأن رفع سعر الفائدة بالنسبة للأفراد شيء إيجابي، ولكن بالنسبة للحكومة أو القطاع الخاص أمر سلبي".

وتابع: "لن يكون هناك أي تعويم للجنيه أو تحريك لسعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، ولا تحرير ثانٍ لسعر الصرف، والسعر سيكون مرنا".

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، يوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 3% ، إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب.

(روسيا اليوم)