Advertisement

إقتصاد

خبير يكشف مفاجأة حول سعر الدولار مقابل العملة الوطنية في هذا البلد العربي

Lebanon 24
24-12-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1022765-638074453409222361.jpg
Doc-P-1022765-638074453409222361.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

علّق الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة، على رفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانية على التوالي بواقع 3% ، بما يعادل 300 نقطة أساس.

 

وأضاف بدرة، خلال تصريحات تلفزيونية: "البيان الصادر عن البنك المركزي في غاية الأهمية والدقة.. ولأول مرة البنك المركزي يصدر بيانا بهذا الحجم للآليات التي اتخذ بها قرار رفع سعر الفائدة، وأتوقع أن تصدر البنوك شهادات جديدة بفائدة 20% خلال يومين".

 

وأوضح بدرة ان البنوك ستصدر شهادات ادخار بالأسعار الجديدة بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 3%، وأن رفع سعر الفائدة بالنسبة للأفراد شيء إيجابي، ولكن بالنسبة للحكومة أو القطاع الخاص أمر سلبي".

 

وتابع: "لن يكون هناك أي تعويم للجنيه أو تحريك لسعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، ولا تحرير ثانٍ لسعر الصرف، والسعر سيكون مرنا".

 

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، يوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 3% ، إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب.

(روسيا اليوم)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2022-12-24
14:10 | 2022-12-24
13:00 | 2022-12-24
09:40 | 2022-12-24
05:00 | 2022-12-24
03:30 | 2022-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website