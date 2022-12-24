أسهم أوروبا تسجل مكاسب أسبوعية قبل عطلة عيد الميلاد

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استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في تعاملات ضعيفة قبل العطلة بعد أسبوع مضطرب طغت فيه الآمال في تحسن التوقعات الاقتصادية على المخاوف من الركود والسياسات النقدية الجريئة للبنوك المركزية.وأغلق ستوكس 600 دون تغير يذكر، غير أنه سجل زيادة أسبوعية بلغت 0.6%، وفق رويترز.وبعد أن حقق المؤشر مكاسب مبكرة خلال الأسبوع، عوض جزءا صغيرا من خسارة الأسبوع الماضي المذهلة التي بلغت 3.3% والتي جاءت نتيجة مخاوف متزايدة من حدوث ركود بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي إلى دورة طويلة الأمد من زيادة أسعار الفائدة.وتفاقمت هذه المخاوف وأضرت بالتوقعات بأن تشهد قوة دفع قبل نهاية العام، بعد صدور بيانات أميركية يوم الخميس كشفت عن صمود الاقتصاد.