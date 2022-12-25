ارتفاع اضافي في سعر الدولار.. اليكم ما سجله مساء اليوم في السوق الموازية

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 46200 و46300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 46050 و46150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.