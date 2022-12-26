بعد أكثر من سنة على توقفه.. روسيا مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز لأوروبا عبر هذا الخط

في خطوة جديدة، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لوكالة "تاس" الرسمية للأنباء، ان موسكو مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا.

ونقلت تاس عن نوفاك قوله في تصريحات نشرتها الوكالة، امس الأحد، إن "السوق الأوروبية لا تزال مهمة مع استمرار نقص الغاز ولدينا كل الفرص لاستئناف الإمدادات".

وتابع: "على سبيل المثال لا يزال خط أنابيب يامال-أوروبا، الذي تم وقفه لأسباب سياسية، غير مستخدم".

وعادة ما يتدفق الغاز عبر خط أنابيب يامال-أوروبا صوب الغرب ولكن تم ايقافه في الغالب منذ كانون الأول من عام 2021 بعد توقف بولندا عن الشراء من روسيا معتمدة على الغاز المخزن في ألمانيا.

وأنهت وارسو اتفاقها مع روسيا في أيار الماضي بعدما رفضت في وقت سابق مطالبة موسكو بالدفع بالروبل.

وردت شركة غازبروم الروسية بقطع الإمدادات وقالت أيضا إنها لن تكون قادرة على تصدير الغاز عبر بولندا بعدما فرضت موسكو عقوبات ضد الشركة التي تمتلك القسم البولندي من خط أنابيب يامال-أوروبا.

وأكد نوفاك أيضا أن موسكو تناقش ضخ إمدادات غاز إضافية عبر تركيا بعد إنشاء مركز هناك.

وأضاف أن موسكو تتوقع ضخ 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا في عام 2022. (العربية)