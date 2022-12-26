ماسك ليس من ضمنهم.. هؤلاء هم المليارديرات الأكثر تبرعاً في عام 2022

ان عام 2022 شهد إعلانات متتالية من أصحاب المليارديرات الذين تعهدوا بالتبرع بأموال طائلة لمؤسسات غالبًا مؤسساتهم الخاصة تم إنشاؤها لمواجهة أكبر التحديات التي تواجه العالم من مكافحة تغير المناخ إلى القضاء على الفقر.

تعرفوا إلى قائمة أكبر التبرعات التي قدمها أغنى أغنياء العالم هذا العام، وتشمل أولئك الذين تبرعوا بأكثر من مليار دولار، فيما لا تضم برنارد أرنو وإيلون ماسك اللذان يعتبران الأغنى في العالم.

وارن بافيت

أعلن وارن بافيت في حزيران الماضي أنه تبرع بنحو 4 مليارات دولار أخرى من الأسهم في مجموعته Berkshire Hathaway- وهي المرة السابعة عشرة التي قدم فيها بافيت هذه الهدية السنوية.

في وقت الإعلان، رفع التبرع إجمالي التزام بافيت مدى الحياة للأعمال الخيرية إلى 48 مليار دولار.

بيل وميليندا غيتس

انضم المؤسس المشارك لشركة Microsoft بيل غيتس إلى بافيت هذا العام في التخطيط للتخلي عن ثروته بالكامل.

كتب غيتس في تغريدة في تموز الماضي، عندما أعلن أنه سيتبرع بمبلغ 20 مليار دولار أخرى لـ Bill & Melinda Gates Foundation: "بينما أتطلع إلى المستقبل، أخطط لمنح كل ثروتي تقريبًا للمؤسسة".

وتعهد غيتس وزوجته السابقة ميليندا بالفعل بتقديم أكثر من 50 مليار دولار للمؤسسة منذ عام 1994، ولكي يحقق بيل هدفه النبيل المتمثل في التخلي عن ثروته بالكامل، فإن ذلك يعني تخصيص 116 مليار دولار أخرى لمؤسسته الخيرية، التي تحارب الأمراض والفقر حول العالم.

جيف بيزوس

انضم مؤسس Amazon جيف بيزوس إلى قائمة أغنى أغنياء العالم الذين قرروا التنازل عن ثروتهم بالكامل، حيث أعلن بيزوس في تشرين الثاني الماضي أنه يخطط للتخلي عن غالبية ثروته البالغة 122 مليار دولار بعد سنوات من تعرضه للانتقاد نتيجة قلة مساهماته الخيرية.

ماكنزي سكوت

منذ أن حصلت على ثروتها بعد الطلاق من بيزوس، تخلت سكوت عن أكثر من 12 مليار دولار من صافي ثروتها البالغة 27 مليار دولار في عامين فقط.

غوتام أداني

تعهد غوتام أداني ثالث أغنى رجل في العالم - في حزيران الماضي بالتبرع بـ 600 مليار روبية (7.7 مليار دولار) لمجموعة من القضايا الاجتماعية للاحتفال بعيد ميلاده الستين وإحياء الذكرى المئوية لميلاد والده، شانتيال أداني. (CNBC)