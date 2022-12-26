على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 46200 و46300 ليرة لبنانية.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين، ما بين 46300 و46400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.