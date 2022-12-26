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إقتصاد

عملة جديدة في الأردن.. وعصفور وطني يتصدر المشهد

Lebanon 24
26-12-2022 | 14:00
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أعلن البنك المركزي الأردني، الإثنين، طرح الإصدار الخامس من النقد الأردني للتداول بنفس فئات الإصدار الحالي (خمسون ديناراً، عشرون ديناراً، عشرة دنانير، خمسة دنانير وفئة الدينار).

وسيتم طرح فئات الإصدار الجديد (الإصدار الخامس) للتداول تدريجيا جنباً الى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية التي تتزين بصور الملوك الهاشميين كما هي في الإصدار الرابع.
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وأثارت صورة الطائر على الإصدار الجديد من الدينار الأردني التساؤلات لدى الأردنيين حول سبب وضع صورة طائر على فئة دينار واحد في الاصدار الخامس، وهو ما لم يكن موجودا على الدينار في الاصدار الرابع.

والطائر المدرج على الدينار هو الجزم السينائي، ويعرف أيضًا باسم العصفور الوردي السينائي، وهو الطائر الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية. (العربية) 
المصدر: العربية
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