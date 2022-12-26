عملة جديدة في الأردن.. وعصفور وطني يتصدر المشهد

أعلن البنك المركزي الأردني، الإثنين، طرح الإصدار الخامس من النقد الأردني للتداول بنفس فئات الإصدار الحالي (خمسون ديناراً، عشرون ديناراً، عشرة دنانير، خمسة دنانير وفئة الدينار).



وسيتم طرح فئات الإصدار الجديد (الإصدار الخامس) للتداول تدريجيا جنباً الى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية التي تتزين بصور الملوك الهاشميين كما هي في الإصدار الرابع.

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