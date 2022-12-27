Advertisement

إقتصاد

في تونس... التضخم يسجل ارتفاعاً اضافياً

Lebanon 24
27-12-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1023518-638077206431159206.jpg
Doc-P-1023518-638077206431159206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الاقتصاد التونسي، سمير سعيد، اليوم الاثنين، إن سنة 2023 ستكون صعبة، متوقعا أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد 10.5%.

وأضاف الوزير: "نحن من يركض وراء صندوق النقد الدولي وليس العكس، نحن بحاجة إلى الإصلاحات الواردة في قانون المالية".
Advertisement

مؤكدا على أنه ما من بديل أمام الحكومة سوى الاتفاق مع الصندوق، في إشارة إلى حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدة البلاد على تلبية احتياجاتها من الاقتراض العام المقبل.

إلى ذلك، قالت وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري، إن الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس الماضي، "وتم تسديد الأجور ومواصلة دعم المواد الأساسية وسداد القروض الخارجية، رغم تأجيل الاتفاق مع الصندوق".

وأضافت: "السنة الفارطة لم نتوصل إلى اتفاق بسبب الوضع العالمي، وخاصة الحرب على أوكرانيا، ولكن الدولة لم تتخل على تعهداتها".

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي، محسن حسن، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، أن قانون المالية لسنة 2023 لا يرتقي إلى قانون مالية، مشددا على أنه قانون للجباية والمحاسبة العمومية، ويفتقر إلى رؤية اقتصادية وبعد تنموي.

وأبرز حسن أن حجم ميزانية 2023 في حدود 70 مليار دينار، وهو تقريبا ما يعادل 4 مرات ميزانية عام 2010، إضافة إلى أن الميزانية تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمؤشر المعمول به في الدول التي لديها حوكمة مثلى للمالية العمومية، في مقابل ذلك ضعف ميزانية الاستثمار 4.7 مليار دينار."موزاييك أ ف أم"

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:45 | 2022-12-27
08:51 | 2022-12-27
08:35 | 2022-12-27
08:00 | 2022-12-27
07:25 | 2022-12-27
07:14 | 2022-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website