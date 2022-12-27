بعد ارتفاعه مساء امس.. هذا ما سجله الدولار صباح اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 47500 و47600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 47700 و47800 ليرة لبنانية للدولار الواحد