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إقتصاد
مسؤول روسي يحدد سعر صرف الروبل المفيد للاقتصاد الروسي
Lebanon 24
27-12-2022
|
13:00
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أشار مسؤول روسي إلى أن الروبل القوي قد لعب دوره بالفعل، لكن في ظل تراجع عائدات الشركات في روسيا فإن سعر الصرف في نطاق 70 - 80 روبلا للدولار أكثر فائدة للاقتصاد الروسي.
وقال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، في مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء: "لعب الروبل القوي دوره. الآن نرى أنه في الظروف التي تنخفض فيها مداخيل شركاتنا، وهذا يؤثر على الاستثمارات، فبالطبع سيكون من الجيد لنا أن يكون لدينا روبل يتراوح بين 70 و80 روبلا لكل دولار".
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وفي الأسبوع الماضي، ارتفع الدولار بمقدار 5.55 روبل ووصل إلى 70.20 روبل، واليوان بمقدار 64 كوبيك (الروبل = 100 كوبيك) إلى 9.92 روبل، واليورو بمقدار 6.60 روبل، حتى 75.70 روبلا. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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