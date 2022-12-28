مسؤول روسي يحدد سعر صرف الروبل المفيد للاقتصاد... اليكم التفاصيل

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أشار مسؤول روسي إلى أن الروبل القوي قد لعب دوره بالفعل، لكن في ظل تراجع عائدات الشركات في روسيا فإن سعر الصرف في نطاق 70 - 80 روبلا للدولار أكثر فائدة للاقتصاد الروسي.وقال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، في مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء: "لعب الروبل القوي دوره. الآن نرى أنه في الظروف التي تنخفض فيها مداخيل شركاتنا، وهذا يؤثر على الاستثمارات، فبالطبع سيكون من الجيد لنا أن يكون لدينا روبل يتراوح بين 70 و80 روبلا لكل دولار".وفي الأسبوع الماضي، ارتفع الدولار بمقدار 5.55 روبل ووصل إلى 70.20 روبل، واليوان بمقدار 64 كوبيك (الروبل = 100 كوبيك) إلى 9.92 روبل، واليورو بمقدار 6.60 روبل، حتى 75.70 روبلا.وفي بداية هذا الأسبوع، استعاد الروبل خسائره، ويجري تداول الدولار في بورصة موسكو حاليا عند 68.64 روبل، واليوان عند 9.758 روبل، واليورو عند 73.11 روبل."نوفوستي"