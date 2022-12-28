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إقتصاد

في العراق... المركزي يدعو التجار لمراجعة المصارف وعدم اللجوء إلى الوسطاء

Lebanon 24
28-12-2022 | 08:00
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دعا البنك المركزي العراقي السادة التجار لمراجعة المصارف مباشرة وعدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي تحميل استيراداتهم عمولات ومصاريف لا موجب لها

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، حيث تمت مناقشة تداعيات ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق المحلية وما يتعرض له سعر صرف العملة الاجنبية منذ أيام من ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية.
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وأكد البنك المركزي العراقي، أن كافة متطلبات التجارة الخارجية (لأغراض الاعتمادات المستندية أو الحوالات) مغطاة بالكامل بالسعر الرسمي (1465) دينار للدولار بالنسبة للاعتمادات المستندية و(1470) دينار للدولار بالنسبة للحوالات.

وفي ظل ذلك دعا المركزي السادة التجار لمراجعة المصارف مباشرة وعدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي تحميل استيراداتهم عمولات ومصاريف لا موجب لها.

وتمت الإشارة بهذا الصدر إلى ما صدر عن مجلس الوزراء العراقي في قراره المرقم (351) لسنة 2022 بشأن عدم استيفاء الرسوم الجمركية ومبالغ الأمانات الضريبية مسبقا، إذ سيؤدي ذلك إلى تقليل الحلقات الزائدة وتخفيف الإجراءات وإزالة الكلف الناتجة عن مشاكل الترسيم المسبق.

كما دعا المجلس المصارف لتحمل مسؤولياتها في تسهيل الإجراءات لزبائنها وتسريعها لضمان وصولهم إلى التمويل بأفضل الممارسات المصرفية وبأقل قدر من الحلقات مع مراعات المتطلبات القانونية المقررة."RT"


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