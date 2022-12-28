13
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
في العراق... المركزي يدعو التجار لمراجعة المصارف وعدم اللجوء إلى الوسطاء
Lebanon 24
28-12-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا البنك المركزي العراقي السادة التجار لمراجعة المصارف مباشرة وعدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي تحميل استيراداتهم عمولات ومصاريف لا موجب لها
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، حيث تمت مناقشة تداعيات ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق المحلية وما يتعرض له سعر صرف العملة الاجنبية منذ أيام من ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية.
Advertisement
وأكد البنك المركزي العراقي، أن كافة متطلبات التجارة الخارجية (لأغراض الاعتمادات المستندية أو الحوالات) مغطاة بالكامل بالسعر الرسمي (1465) دينار للدولار بالنسبة للاعتمادات المستندية و(1470) دينار للدولار بالنسبة للحوالات.
وفي ظل ذلك دعا المركزي السادة التجار لمراجعة المصارف مباشرة وعدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي تحميل استيراداتهم عمولات ومصاريف لا موجب لها.
وتمت الإشارة بهذا الصدر إلى ما صدر عن مجلس الوزراء العراقي في قراره المرقم (351) لسنة 2022 بشأن عدم استيفاء الرسوم الجمركية ومبالغ الأمانات الضريبية مسبقا، إذ سيؤدي ذلك إلى تقليل الحلقات الزائدة وتخفيف الإجراءات وإزالة الكلف الناتجة عن مشاكل الترسيم المسبق.
كما دعا المجلس المصارف لتحمل مسؤولياتها في تسهيل الإجراءات لزبائنها وتسريعها لضمان وصولهم إلى التمويل بأفضل الممارسات المصرفية وبأقل قدر من الحلقات مع مراعات المتطلبات القانونية المقررة."RT"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد رفع "صيرفة".. هكذا ستُصبح رواتبكم بـ"الدولار"
Lebanon 24
بعد رفع "صيرفة".. هكذا ستُصبح رواتبكم بـ"الدولار"
12:25 | 2022-12-27
27/12/2022 12:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"عصفورية "السوق.... الدولار الى 38 الف ليرة لبنانية؟!
Lebanon 24
"عصفورية "السوق.... الدولار الى 38 الف ليرة لبنانية؟!
03:30 | 2022-12-28
28/12/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض من جديد.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض من جديد.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-12-27
27/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في مستيتا - جبيل.. حادثة مروّعة تقتلُ مواطناً! (صور)
Lebanon 24
مأساة في مستيتا - جبيل.. حادثة مروّعة تقتلُ مواطناً! (صور)
13:41 | 2022-12-27
27/12/2022 01:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يُصدر بياناً جديداً بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يُصدر بياناً جديداً بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
12:36 | 2022-12-27
27/12/2022 12:36:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:37 | 2022-12-28
بعد قرار مصرف لبنان.. بيان عن تجمع الشركات المستوردة للنفط
09:40 | 2022-12-28
ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
07:44 | 2022-12-28
هذا ما طلبه مصرف لبنان من المواطنين!
06:59 | 2022-12-28
فوضى محطات المحروقات.. هذا ما يحصل في المناطق
06:57 | 2022-12-28
المحروقات... "أزمة غير مستحبة ليلة الاعياد"!
05:00 | 2022-12-28
هل من انفراجات اقتصادية متوقعة في الـ 2023؟ وماذا عن مصير الدولار؟
فيديو
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2022-12-26
28/12/2022 17:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
28/12/2022 17:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
00:26 | 2022-12-24
28/12/2022 17:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact